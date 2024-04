POL-LWL: Polizei warnt vor entlaufendem Rind

Wittenburg (ots) -



In der Region Wittenburg warnt die Polizei vor einem ausgebüxten Jungbullen, der sich Menschen gegenüber aggressiv verhalten könnte. Das Tier war am Sonntagmittag von einem Privatgrundstück in Lehsen bei Wittenburg ausgebrochen und dann in Richtung eines Truppenübungsplatzes gelaufen. Dort verlor sich die Spur des Bullen. Zwischenzeitlich wurde die Bundeswehr als auch der zuständige Jäger über diesen Vorfall informiert. Nach Angaben des Tierhalters könne das Rind jederzeit aggressiv werden und angreifen, wenn Menschen sich dem Jungbullen in den Weg stellen. Bei einer Sichtung des freilaufenden Tiers sollte deshalb umgehend die Polizei gerufen werden. Keinesfalls sollte man sich dem Rind nähern.



