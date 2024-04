POL-LWL: Zeuge stellt mutmaßlichen Garageneinbrecher

Hagenow (ots) -



Nach einem Garageneinbruch in Hagenow hat ein Zeuge am frühen Montagmorgen einen der beiden mutmaßlichen Einbrecher gestellt und ihn der Polizei übergeben. Dem 28-jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem Komplizen eine Garage in der Bahnhofstraße aufgebrochen zu haben. Dem Spurenaufkommen und weiteren Erkenntnissen zufolge haben die Einbrecher bereits mehrere Werkzeugkoffer aus der Garage entwendet und sie draußen zum Abtransport bereitgestellt. Offensichtlich wurden die Beschuldigten bei der Tat gestört, worauf beide Männer flüchteten. Während der 28-jährige Tatverdächtige wenig später durch einen Zeugen gestellt werden konnte, befindet sich sein 31-jähriger Komplize noch auf der Flucht. Allerdings ist er der Polizei bereits namentlich bekannt. Gegen die beiden aus Polen stammenden Beschuldigten ist Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall erstattet worden.



