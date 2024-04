POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der Kreisstraße 31 (K31) in der Nähe der Ortslage Lassan im Landkreis Vorpommern-Greifswald (V-G)

Wolgast (ots) -



Ein 38-jähriger deutscher Fahrer eines Leichtkraftrades befuhr die

K31 aus Lassan kommend in Richtung Pulow. Aus bisher ungeklärter

Ursache kam der aus dem Landkreis V-G stammende Fahrzeugführer nach

links von der Fahrbahn ab und fuhr in den dortigen Straßengraben.

Dort stürzte er mit seinem Leichtkraftrad und zog sich schwere

Verletzungen zu. Er wurde zur weiteren Untersuchung und medizinischen

Versorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Greifswald

geflogen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt gibt es keine Hinweise auf

weitere Beteiligte bei diesem Unfall.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die K31 für ca. 45 Minuten voll

gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 1.000,00 Euro.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



