POL-HRO: Feststellung von mehreren Straftaten bei Verkehrskontrollen durch das Autobahnverkehrspolizeirevier Dummerstorf

Dummerstorf (LK Rostock) (ots) -



Am 07.04.2024 führten die Beamten der Autobahnpolizei Linstow mehrere

Verkehrskontrollen im Bereich der Anschlussstelle Laage der BAB 19

durch.



Gegen 09:20 Uhr wurde in der Ortslage Weitendorf ein PKW Audi aus dem

Landkreis Rostock kontrolliert und festgestellt, dass die notwendige

Pflichtversicherung bereits am 11.03.2024 abgelaufen war. Gegen den

49-jährigen bulgarischen Fahrzeugführer und die 51-jährige

bulgarische Halterin wurde eine Strafanzeige erstattet. Die

Weiterfahrt wurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel wurde

sichergestellt.



Um 10:45 Uhr wurde in der Friedrich-Trendelenburg-Allee in Güstrow

ein PKW Ford aus dem Landkreis Rostock kontrolliert. Der 37-jährige

deutschen Fahrzeugführer war bei der Verkehrskontrolle so auffällig,

dass der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Drogen bestand. Es

wurde eine Blutprobe beim Fahrzeugführer entnommen. Die Weiterfahrt

wurde auch hier untersagt.



Um 12:53 Uhr wurde ein Audi kontrolliert, der die B 103 von der BAB

19 kommend in Richtung Güstrow befuhr. Die angebrachten Kennzeichen

aus der Hansestadt Rostock gehörten allerdings an einen SEAT. Der

27-jährige deutsche Fahrzeugführer stand zudem unter Drogeneinfluss.

Nach eigenen Angaben hatte er am Freitag Kokain, Cannabis und

rauschverursachende Pilze konsumiert. Auch hier wurde eine Blutprobe

bei dem Fahrzeugführer entnommen und die Weiterfahrt untersagt.



gefertigt:

Thomas Sündram

Polizeihauptmeister

AVPR Dummerstorf

Außenstelle Linstow





verantwortlich:

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell