POL-NB: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person auf der Landesstraße 26 (L26) auf Höhe der Ortslage Kemnitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 07.04.2024 gegen 17:15 Uhr ereignete sich auf der L26, auf Höhe

der Ortslage Kemnitz ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer

verletzt wurde.

Ein 63-jähriger deutscher Fahrer eines Motorrades Yamaha befuhr die

L26 aus Greifswald kommend in Richtung Lubmin. Eine 77-jährige

deutsche Fahrerin eines PKW Skoda befuhr die Dorfstraße aus Richtung

Ortskern Kemnitz kommend und wollte auf die L26 in Richtung

Greifswald abbiegen. Dabei beachtete sie nicht den sich auf der

vorfahrtberechtigten Straße nähernden Kradfahrer. Es kam zum

Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei erlitt der Motorradfahrer

schwere Verletzungen. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung

mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald geflogen.

Die PKW-Fahrerin bleib unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem

Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Es

entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,-Euro. Durch die

Unfallaufnahme, sowie der Bergung des Verletzten und der beiden

Fahrzeuge kam es bis 18:40 Uhr zu Behinderungen des Fahrzeugverkehrs

im Bereich der Unfallstelle.



