POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten, alkoholisierten Fahrer eines Kleinkraftrades und einem PKW in Ducherow im Landkreis Vorpommern- Greifswald

Anklam (ots) -



Am 07.04.2024 ereignete sich gegen 16:40 Uhr ein Verkehrsunfall in

Ducherow. Der Fahrer eines Kleinkraftrades (Motorroller) war mit

seinem Fahrzeug auf einen PKW Opel Insignia aufgefahren. Die beiden

Fahrzeuge fuhren zuvor auf der B 109 aus Richtung Anklam in Richtung

Pasewalk. In der Ortslage Ducherow kam den Unfallbeteiligten ein

Einsatzfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Ducherow mit Sondersignal

entgegen. Die 47-jährige Fahrzeugführerin des PKW hielt daraufhin auf

ihrer Fahrbahn an, um das Einsatzfahrzeug gefahrenlos passieren zu

lassen. Der dahinter befindliche 38-jährige Fahrzeugführer des

Motorrollers fuhr auf den PKW auf, stürzte und verletzte sich leicht

am Bein. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten

Polizeibeamten des PHR Anklam Alkoholgeruch beim Fahrer des

Kleinkraftrades war. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest

zeigte ein Ergebnis von 1,31 Promille an. Eine Blutprobenentnahme

wurde bei ihm angeordnet und im Krankenhaus Anklam durchgeführt. Auch

die Verletzungen des Mannes wurden dort medizinisch versorgt. Die

Sicherstellung seines Führerscheins erfolgte und eine Strafanzeige

wurde gefertigt.

Es entstand ein Sachschaden von ca.1000,-Euro. Alle Unfallbeteiligten

haben die deutsche Staatsbürgerschaft und stammen aus dem Landkreis

Vorpommern-Greifswald.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell