POL-HRO: Küchenbrand in Schwerin mit einem Verletzten

Schwerin (ots) -



Am 07.04.2024 gegen 13:20 Uhr kam es in Schwerin (Lankow) zu einem

Küchenbrand. So hat sich der deutsche Wohnungsinhaber Mittag gekocht

und hierbei fahrlässigerweise die Küche verlassen, obwohl er Öl in

einem Topf auf dem Herd erhitzte. Die Brandentwicklung bemerkte er zu

spät, sodass das Feuer bereits auf die Küchenzeile übergegangen war.

Bei den eigenständigen Löscharbeiten (u.a. mit einem

Pulverfeuerlöscher) verletzte sich der 58-jährige Wohnungsinhaber so

stark (Verbrennungen an beiden Armen und Händen, sowie dem rechten

Bein, zudem noch eine Rauchgasintoxikation), dass er mit einem

Rettungswagen in die Uniklinik Lübeck verbracht werden musste. Die

Feuerwehr löschte den Brand endgültig. Der Schaden der Küche wird auf

ca. 10.000 EUR geschätzt.



