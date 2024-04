POL-HRO: Brand eines Einfamilienhauses in 19069 Pingelshagen

Rostock (ots) -



Am 07.04.2024 gegen 12:00 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem

Einfamilienhaus in Pingelshagen. In dem Brandobjekt lebt eine

vierköpfige Familie. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer im

Kellerbereich des Hauses ausgebrochen und griff dort auf weitere

Kellerräume über. Durch den Familienvater wurde das Feuer bemerkt und

er informierte anschließend selbstständig die Feuerwehr.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging die Brandursache von einer

Photovoltaikanlage, die der Familienvater eigenständig montierte und

in Betrieb nahm, aus.



Da der Brand frühzeitig bemerkt wurde, wurde niemand durch das Feuer

verletzt.



Zur Brandbekämpfung waren die gesamten Feuerwehren des Amtsbereichs

Lützow- Lübstorf mit ca. 50 Kameraden und zwölf Einsatzfahrzeugen im

Einsatz.



Am Objekt entstand ein Sachschaden von ca. 80.000 Euro.



