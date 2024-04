POL-NB: Brand in einer Seniorenresidenz

Anklam (ots) -



Am 07.04.2024 wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises

Vorpommern-Greifswald ein Brand in einer Seniorenresidenz in Anklam

gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Kräfte wurde ein Vollbrand in

einer Wohnung der Residenz festgestellt. Es gab eine starke

Rauchentwicklung im Gebäude. Daraufhin kam es zu einem größeren

Rettungseinsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei.

Die Feuerwehr begann mit der Brandbekämpfung. Gleichzeitig wurden ca.

130 Bewohner der Residenz durch die eingesetzten Rettungskräfte und

die Polizei gemeinsam mit den Pflegekräften evakuiert. Der Bereich um

den Brandort wurde weiträumig abgesperrt. Bei acht Bewohnern besteht

der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung. Ein Bewohner erlitt eine

Brandverletzung. Die Verletzten wurden ins Klinikum Anklam

eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Anklam und Ducherow

waren mit 64 Kameraden im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei

Notärzten und 11 Rettungswagen im Einsatz. Die Kriminalpolizei hat

vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des

entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.





