POL-NB: Alkoholisierter Fahrzeugführer fährt mit seinem PKW in einen Baugraben

Am 05.04.2024 gegen 23:50 Uhr meldete ein Zeuge über den Notruf der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dass auf der B198 beim Kreisverkehr Serams auf der Insel Rügen ein PKW in einen Baugraben gefahren ist. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Bergen am Unfallort bestätigte sich der Sachverhalt. Im Baugraben am Radweg wurde ein PKW Kia Picanto festgestellt, in welchem sich keine Personen befanden. Der Fahrzeugführer konnte kurze Zeit später durch Unterstützungskräfte des Kriminaldauerdienstes Stralsund am Ortseingang der Ortschaft Sellin festgestellt werden. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille. Da sich der 40-jährige polnische Fahrzeugführer bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen hatte, wurde er zu weiteren medizinischen Behandlung und zur Blutprobenentnahme ins Sana-Krankenhaus in Bergen gebracht. Bei der Überprüfung seiner Person stellte sich auch noch raus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen Konnten. Gegen den Fahrzeugführer wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen Verkehrsunfallflucht und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.



