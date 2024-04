POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung unter Verwendung eines Messers sowie einer Glasflasche

Rostock (ots) -



Am 06.04.2024 gegen 22:47 Uhr kam es am Doberaner Platz in Rostock zu

einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei syrischen

Männern. Nach einer zunächst verbalen Streitigkeit, griff der

30-jährige Tatverdächtige den 24-jährigen Geschädigten mit einem

Messer an. Den Angriff konnte der Geschädigte abwehren. In der

weiteren Folge wirkte der Tatverdächtige mit einer Glasflasche auf

den Geschädigten ein und verletzte ihn an der Hand.



Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Rostocker

Krankenhaus eingeliefert.



Der flüchtige Tatverdächtige konnte nach umfangreichen

Fahndungsmaßnahmen durch sieben Funkstreifenwagenbesatzungen in

Tatortnähe festgestellt werden. Bei seiner Durchsuchung fanden die

Beamten Betäubungsmittel sowie ein gestohlenes Handy. Eine

Atemalkoholkontrolle bei dem 30-Jährigen ergab einen Wert von 0,6

Promille. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurden

erkennungsdienstliche Maßnahmen beim Tatverdächtigen durchgeführt. Im

Anschluss wurde er aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es

wurden Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung, des

Besitzes von Betäubungsmitteln sowie des Diebstahls eines Handys

eingeleitet.



