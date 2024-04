POL-HRO: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 24 mit Vollsperrung

Suckow bei Ludwigslust (ots) -



Am Nachmittag des 06.04.2024 ereignete sich um 16:34 Uhr auf der A 24

in Fahrtrichtung Hamburg, ca. 6 Kilometer hinter der Anschlussstelle

Suckow, ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW.



Eines der beteiligten Fahrzeuge wechselte, nach einem erfolgten

Überholmanöver, zu früh wieder auf den rechten Fahrstreifen und

touchierte dabei das soeben überholte Fahrzeug. Dadurch geriet der

überholende Kleinwagen, ein Opel Karl, ins Schleudern, überschlug

sich und kam schließlich auf dem Dach liegend auf der rechtsseitigen

Bankette zum Stehen. Die beiden Insassen wurden im Fahrzeug

eingeklemmt und mussten durch die eingesetzten Kammeraden der

Freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 55

jährige Fahrzeugführerin und ihre 87-jährige Beifahrerin wurden bei

dem Unfall schwer verletzt. Eine Insassin musste mittels

Rettungshubschrauber in das Klinikum Güstrow geflogen werden, die

andere wurde mittels Rettungswagen in das Klinikum Schwerin

verbracht.



Das andere unfallbeteiligte Fahrzeug, ein Toyota Avensis, wurde

ebenfalls erheblich beschädigt. Die Insassen, eine dreiköpfige

Familie, blieben jedoch gänzlich unverletzt.



Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden

durch Abschleppunternehmen geborgen. Die Autobahn 24 war in

Fahrtrichtung Hamburg für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Mittlerweile

kann der Verkehr wieder ungehindert fließen. Die Schadenshöhe wird

polizeilich insgesamt auf ca. 21.200 Euro geschätzt.



Alle beteiligten Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft.



