POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Bollewick - LK Mecklenburgische Seenplatte (ots) -



Am 06.04.2024 ereignete sich um 10.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der

Bundesstraße 198 zwischen Vipperow und Leizen im Landkreis

Mecklenburgische Seenplatte. Die 45-jährige Fahrerin eines Pkw Audi

kam auf Höhe Bollewick aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Staßenbaum. Die

Fahrzeugführern und ihr 44-jähriger Beifahrer, beide deutsche

Staatsangehörige, erlitten bei dem Aufprall schwere Verletzungen und

wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Zur

Versorgung der Verletzten kam auch ein Rettungshubschrauber zum

Einsatz. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen

werden. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 20.000 Euro. Die B

198 war an der Unfallstelle für ca. eine Stunde voll gesperrt.





Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell