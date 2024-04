POL-NB: Mehrere Wohnhäuser nach Gasleck evakuiert

Lietzow / Rügen (ots) -



Am 06.04.2024 gegen 10:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des

Landkreises Vorpommern-Rügen eine beschädigte Gasleitung in Lietzow /

Rügen gemeldet. Auf einem privatem Grundstück versuchten Personen,

eine Verstopfung in einem Abfluss zu beseitigen. Dabei beschädigten

sie versehentlich eine Gasleitung. Durch das austretende Gas bestand

eine Gefahr für angrenzende Wohnhäuser. Deshalb kamen die Feuerwehren

aus Lietzow, Sagard und Saßnitz und Kräfte des Polizeihauptreviers

Bergen und des Polizeireviers Saßnitz zum Einsatz. Weiterhin wurde

der Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers verständigt. Im

Gefahrenbereich mussten ca. 20 Personen durch die Feuerwehren aus

ihren Häusern evakuiert werden. Das Gasleck konnte nach kurzer Zeit

wieder geschlossen werden. Das bereits ausgetretene Gas hatte sich

soweit verflüchtigt, dass es keine Gefahr mehr darstellte. Die

evakuierten Personen konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Weiterer Schaden entstand nicht.



Im Auftrag



Olaf Haase

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell