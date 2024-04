POL-HRO: Gefährliche Körperverletzung mit einer verletzten Person

Rostock (ots) -



Am 05.04.2024 gegen 21:07 Uhr kam es im Bereich der Rostocker

Wallanlagen zu einer Gefährlichen Körperverletzung. Aus einer 5-6

köpfigen Personengruppe heraus wurde ein 17-jähriger Deutscher mit

einem Baseballschläger attackiert. Zudem wurde der Geschädigte

geschlagen und getreten. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch

unbekannt.



Der Geschädigte wurde mit Kopfverletzungen in einem Rostocker

Krankenhaus stationär aufgenommen.



Die sechs vor Ort eingesetzten Funkstreifenwagenbesatzungen konnten

die Tatverdächtigen im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr

feststellen. Zur Spurensicherung kam der Kriminaldauerdienst Rostock

zum Einsatz. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlicher

Körperverletzung eingeleitet.



