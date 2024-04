POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen in 17322 Boock

Pasewalk (ots) -



Am 05.04.2024 gegen 16:00 Uhr kam es in der Löcknitzer Straße in 17322 Boock zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr ein 26-jähriger libyscher Fahrzeugfüher mit seinem Transporter der Marke Ford die Löcknitzer Straße aus Richtung Löcknitz kommend in Richtung Lindenstraße. Mit im Fahrzeug befand sich ein 21-jähriger libyscher Beifahrer. Auf Höhe der Hausnummer 1 bog er mit seinem Fahrzeug nach links auf die dort Grundstücksauffahrt ab, um sein Fahrzeug zu wenden. Zum diesem Zeitpunkt wurde er auf der linken Seite von einem Transporter der Marke MAN eine 36-jährigen deutschen Fahrzeugführers überholt. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurden alle drei Insassen in beiden Fahrzeugen leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen ins Klinikum nach Pasewalk gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Löchnitzer Straße für 2 Stunden voll gesperrt werden.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell