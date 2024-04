POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der Landesstraße 171 bei Bülow (Landkreis Rostock)

Güstrow (ots) -



Am Freitag den 05.04.2024 um 16:45 Uhr kam es auf der Landesstraße

171 zwischen Bülow und Gutow zu einem Verkehrsunfall mit drei

beteiligten Fahrzeugen. Aus bisher unbekannter Ursache fuhr der

39-jährige Fahrzeugführer eines Peugeot auf einen Opel auf, der

verkehrsbedingt halten musste. Dadurch wurde der Opel auf den

wiederum vor ihm haltenden Trabant geschoben. Durch den Unfall wurde

sowohl der 39-jährige Unfallverursacher, als auch der 29-jährige

Fahrzeugführer des Opels verletzt. Die beiden Insassen des PKW

Trabant blieben unverletzt.



Die beiden verletzten Fahrzeugführer wurden zu weiteren Behandlung in

ein umliegendes Krankenhaus verbracht.



Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und

der Bergung der Fahrzeuge musste die L 171 voll gesperrt werden. Der

Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.



Alle an dem Unfall beteiligten Personen haben die deutsche

Staatbürgerschaft.



gefertigt durch:

Rebecca Klaus

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Güstrow



verantwortlich:

Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



