POL-NB: Ergebnisse der Auftaktkontrollen zum Thema Geschwindigkeit: Fahrer zu schnell, mit Handy oder angetrunken unterwegs

Im Monat April kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Verkehrsteilnehmer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zum aktuellen Schwerpunkt "Geschwindigkeit".

Innerhalb des Zuständigkeitsbereiches des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden im Rahmen der Auftaktveranstaltung gestern (04.04.2024) über 800 Fahrzeuge kontrolliert.



Dabei stellten die Polizeibeamten insgesamt 193 Geschwindigkeitsverstöße fest. Davon waren 101 Verstöße außerhalb geschlossener Ortschaften und 92 Verstöße innerhalb geschlossener Ortschaften.



Weiterhin stellten die Einsatzkräfte 24 Handyverstöße, darunter sieben Mal bei Radfahrern, neun Vorfahrt- und Vorrangverstöße und zwei Alkoholverstöße fest. Bei einem dieser Verstöße gegen die Promille-Grenze am Steuer handelte es sich um einen E-Scooter-Fahrer. Die Polizei weist an dieser Stelle darauf hin, dass E-Scooter wie andere Kraftfahrzeuge gewertet werden und auch hier für alle Fahrerinnen und Fahrer ab 21 Jahren die 0,5-Promille-Grenze einzuhalten ist.



Die Polizei wird in den kommenden Wochen weiterhin verstärkt unter dem genannten Schwerpunkt kontrollieren. Online hat die Polizei zu dem Thema auch ein Quiz vorbereitet. Dort kann jeder sein Wissen rund um das Thema testen! Mehr dazu hier: https://www.facebook.com/PolizeiMV



