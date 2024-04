POL-HRO: Polizei stellt Einbrecher auf frischer Tat

Rostock (ots) -



Auf frischer Tat konnte die Rostocker Polizei am gestrigen Donnerstag, 04.04.2024, zwei Täter in der Rostocker Stadtmitte stellen, die zuvor eine ganze Reihe von Straftaten begangen hatten.



Erstmals wurde die Polizei gegen 13:30 Uhr darüber informiert, dass sich zwei unbekannte Männer unberechtigt Zutritt zu einem Schulgelände im Bahnhofsviertel verschafft hatten und dort versuchten, einen Rucksack zu entwenden. Als sie von Lehrkräften angesprochen wurden, flüchteten beide Personen aus dem Gebäude, konnten von Zeugen aber detailliert beschrieben werden.



Nur eine halbe Stunde später meldete ein Hinweisgeber der Polizei, dass in einer Tiefgarage in der Stadtmitte die Scheiben mehrerer Fahrzeuge eingeschlagen und Wertsachen entwendet wurden. Über den Notruf wurde zudem mitgeteilt, dass in unmittelbarer Nähe auch in Kellerräume eingedrungen worden war. Ein Hausbewohner hatte die beiden Tatverdächtigen auf frischer Tat entdeckt und angesprochen. Daraufhin schlug einer dem 73-jährigen Zeugen ins Gesicht, beide Männer flüchteten. Den alarmierten Streifenbeamten sowie Kräften der Rostocker Kriminalpolizei gelang es, beide Männer zu stellen und vorläufig festzunehmen.



Nach ersten Erkenntnissen gehen 13 beschädigte Fahrzeuge, zehn aufgebrochene Kellerabteile, drei angegriffene Briefkästen sowie das unberechtigte Eindringen ins Schulgebäude auf das Konto der beiden Tatverdächtigen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf circa 12.000 Euro. Gegen die beiden Männer algerischer Herkunft (19 und 31 Jahre alt) wird nun unter anderem wegen Diebstahls, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell