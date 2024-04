POL-HWI: Einbruch in Sport- und Mehrzweckhalle

Wismar (ots) -



In der Nacht zum 4. April sollen unbekannte Täter in eine Sport- und Mehrzweckhalle in der Hans-Grundig-Straße in Wismar eingebrochen sein.



Die Täter sollen dabei sich dabei gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft und diverse Werkzeuge und Materialien im Wert von rund 2.400 Euro entwendet haben. Sie verursachten dadurch außerdem einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.400 Euro.



Kräfte des Kriminaldauerdienstes sicherten vor Ort Spuren. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Zeugen, die in der benannten Nacht ungewöhnliche Beobachtungen an der Sport- und Mehrzweckhalle gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wismar unter der 03841 203 0 oder jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.



