POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Nachdem es am Abend des 4. April 2024 zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Herrnburg gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.



Im Zeitraum von etwa 17:30 bis 22:20 Uhr des 4. April haben sich ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in Herrnburg verschafft. Der oder die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Dabei verursachten der oder die Täter einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.



Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Straße Krüzkamp gemacht haben, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 zu melden.



