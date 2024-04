POL-NB: Einbruch in die Feuerwehr Burg Stargard

Burg Stargard (ots) -



In der Nacht vom 04.04.2024 zum 05.04.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein Fenster zu dem Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr in Burg Stargard.



Es wurde ein in dem Gebäude abgestelltes Löschfahrzeug der Feuerwehr beschädigt und weiterhin 700 Euro Bargeld aus einer Geldkassette entwendet.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.



Gegen die bislang unbekannten Täter wird Strafanzeige wegen Einbruchdiebstahls und Sachbeschädigung aufgenommen. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensicherung im Einsatz. Weiterhin werden durch die Kriminalkommissariataußenstelle Friedland die weiteren Ermittlungen aufgenommen.



Nach jetzigem Erkenntnisstand können keine Zusammenhänge zwischen der aktuellen Tat und dem Angriff auf die Feuerwehr in Groß Nemerow-Rowa aus Februar diesen Jahres hergestellt werden.



Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um die Mithilfe der Bevölkerung. Bei möglichen Hinweisen zum Tatgeschehen melden Sie sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300-224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



