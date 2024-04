POL-LWL: Autofahrerin bei Zusammenstoß zweier PKW schwer verletzt

Witzin (ots) -



Beim Zusammenstoß zweier PKW auf der B 104 nahe Witzin ist am Freitagmorgen kurz nach 07:00 Uhr eine Autofahrerin schwer verletzt worden. Die Frau wurde wenig später mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ersten Erkenntnissen zufolge ist ein PKW beim Überholen einer Fahrzeugkolonne mit einem Auto dieser Kolonne zusammengeprallt, dessen Fahrerin nach links in einen Waldweg abbiegen wollte. Die Autofahrerin erlitt schwere Rückenverletzungen, der Fahrer des überholenden PKW blieb unverletzt. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wurde vor Ort auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 104 an der Unfallstelle halbseitig gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell