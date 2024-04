POL-LWL: Kleintransporter kommt auf regenasser Straße von Autobahn ab

Neustadt-Glewe/ Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 zwischen Neustadt-Glewe und dem Autobahnkreuz Schwerin ist am späten Donnerstagnachmittag ein Kleintransporter von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Mittelschutzplanke geprallt. Der 47-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Allerdings wurden das Auto als auch die Schutzplanke beschädigt, wobei ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Fahrer auf regennasser Straße plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war in weiterer Folge nach links von der Fahrbahn abgekommen. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des verunglückten Kleintransporters kam es zu zeitweiligen Verkehrsbehinderungen in Fahrtrichtung Hamburg.



