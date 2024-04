POL-HRO: Swatting-Verdacht an Rostocker Bildungseinrichtung

Rostock (ots) -



Am 04.04.2024 gegen 08:15 Uhr wurde die Rostocker Polizei über einen Sachverhalt an einer Bildungseinrichtung in Rostock-Brinckmansdorf informiert. Hintergrund war ein Hinweis, der zuvor über das Onlineportal der Bundespolizei eingegangen war. Darin wurde mitgeteilt, dass ein Schüler der betroffenen Bildungseinrichtung während des Unterrichts eine Waffe mit sich führen soll.



Nach Rücksprache mit der Schulleitung konnte die Polizei schnell Entwarnung geben, der Sachverhalt hatte sich vor Ort nicht bestätigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass der 15-jährige Betroffene Opfer des so genannten Swattings geworden sein könnte.



Bei Swatting geht es darum, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen, einen Einsatz von Polizei oder Rettungskräften zum Nachteil anderer Personen auszulösen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin, dass es sich dabei nicht um ein Kavaliersdelikt handelt. Die Rostocker Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Anne Schwartz

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/ 4916 3042

E-Mail: anne.schwartz@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell