POL-NB: Diebe fliehen - Detektiv verletzt

Beim Versuch, Diebe festzuhalten, wurde ein Ladendetektiv in Neustrelitz so verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste.



Er hatte gestern in einem Geschäft in der Strelitzer Straße 17 zwei Jugendliche beobachtet, die im Laden sehr auffällig waren. Plötzlich ließ einer von ihnen scheinbar Technik-Zubehör in die Tasche wandern. Als sie ohne zu bezahlen gehen wollten, hielt der Detektiv sie auf. Einer der beiden Jugendlichen konnte sofort weglaufen, der andere wurde vom Detektiv festgehalten. Er wehrte sich und riss sich los. Dabei verletzte er den 28-jährigen Syrer. Er kam nach dem Polizeieinsatz vorsorglich ins Klinikum.



Die beiden Jugendlichen sollen nach Beschreibung des Detektivs etwa 17 bis 20 Jahre alt sein, einer war zwischen 1,65 und 1,78 Meter groß, der andere mit circa 1,90 Metern deutlich größer. Der Kleinere hatte kurze blonde Haare, trug ein schwarzes Cappy, ein blau-pinkfarbenes gestreiftes Shirt und eine glänzende Jogginghose. Der Größere hatte kurze dunkelbraune Haare und war schwarz gekleidet.

Beide flohen die Strelitzer Straße entlang in Richtung Sparkasse. Diebstahl und Flucht haben sich zwischen etwa 13:00 Uhr und 13:20 Uhr abgespielt.



Wer sachdienliche Hinweise zu den beiden beschriebenen Jugendlichen geben kann, meldet sich bitte bei Revier Neustrelitz unter 03981 / 258 224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Die Ermittlungen hat nun die Kripo Neustrelitz übernommen.



