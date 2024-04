POL-ANK: Fußgänger wird bei Unfall in Wolgast verletzt

Wolgast (ots) -



Am heutigen Vormittag gegen 10:10 Uhr ereignete sich in der Wolgaster Oberwallstraße(B111) ein Verkehrsunfall,an dem drei Pkw (Mercedes, VW und Skoda) und ein Fußgänger beteiligt waren.



Der 86-jährige Fußgänger wollte die Oberwallstraße auf Höhe der hier befindlichen Verkehrsinsel in Richtung Kirchplatz überqueren. Die 66-jährige Fahrerin des Mercedes, mit Fahrtrichtung Platz der Jugend, übersah diesen und kollidierte mit dem Fußgänger.



Anschließend fuhr der Mercedes auf den vor ihm fahrenden VW auf und schob den VW gegen den ihm vorausfahrenden Skoda.



Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde der Fußgänger schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung ins Krankenhaus nach Wolgast gebracht, wo er für weitere Behandlungen verblieb. Die Fahrerin des Pkw Mercedes erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.



Der Mercedes und der Skoda waren auf Grund der entschadenen Schäden nicht mehr fahrbereit.



Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es für ca. 1,5 h zu teils erheblicher Staubildung. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbei geleitet.



Der Sachschaden beträgt schätzungsweise ca. 15.000 Euro.



