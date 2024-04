POL-LWL: 31 Wildunfälle seit der Zeitumstellung am Sonntag

Ludwigslust-Parchim (ots) -



Seit der Zeitumstellung am Sonntag hat die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwigslust-Parchim 31 Wildunfälle registrieren müssen (Stand: Sonntag 03:00 Uhr bis Donnerstag 06:30 Uhr). Dabei wurde niemand verletzt, jedoch kam in Einzelfällen zu Sachschäden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Analyse dieser Unfälle macht deutlich, dass ein Wildunfallrisiko insbesondere in den späten Abendstunden, den Nachtstunden und im morgendlichen Berufsverkehr besteht. Nach dem Umstellen der Uhren treten viele Berufspendler ihre Fahrt zur Arbeit derzeit wieder in der Dunkelheit an. Das hat entsprechende Auswirkungen auf das Wildunfallgeschehen. So wurden beispielsweise am Mittwochmorgen zwischen 05:45 Uhr und 06:45 Uhr insgesamt vier Zusammenstöße mit Wildtieren registriert. Zwar wird erfahrungsgemäß in den kommenden Wochen aufgrund der längeren Tagesphasen mit einer leichten Entspannung der Situation gerechnet, jedoch kommt es auch im Frühjahr und in den Sommermonaten immer wieder zu zahlreichen Wildunfällen im hiesigen Landkreis. Angesichts dieser Entwicklung rät die Polizei Kraftfahrern erneut zu angepassten und vorausschauenden Fahrweisen. Insbesondere auf bewaldeten Streckenabschnitten und auf Straßen, die mit Wildwarnschildern gekennzeichnet sind, sollte besonders vorsichtig gefahren werden.



