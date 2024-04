POL-LWL: Weitere Transporteraufbrüche gemeldet

Picher/ Kuhstorf/ Bresegard (ots) -



In Picher, Kuhstorf und Bresegard sind in der Nacht zum Mittwoch Kleintransporter aufgebrochen und daraus in zwei Fällen verschiedene Werkzeuge gestohlen worden. Der entstandene Gesamtschaden wird ersten Schätzungen zufolge auf ca. 20.000 Euro beziffert. Bereits am Mittwochvormittag hatte die Polizeiinspektion Ludwigslust über einen dieser Aufbrüche in Bresegard bei Picher informiert. Fast zeitgleich wurden der Polizei dann die beiden anderen Aufbrüche gemeldet, deren Vorgehensweisen sich ähnelten. Die Polizei vermutet deshalb und aufgrund der örtlichen Nähe der Tatorte zueinander einen Zusammenhang aller drei Taten und hat Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall aufgenommen. Hinweise zu diesen Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen. Gestohlen wurden unter anderem mehrere Bohr-und Schleifmaschinen sowie Akkuschrauber, Werkzeugkoffer und Messwerkzeuge.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell