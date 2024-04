POL-HST: Kassenautomaten in Parkhaus angegriffen

Stralsund (ots) -



Am Dienstagmorgen, dem 02.04.2024 wurde der Polizei in Stralsund gemeldet, dass augenscheinlich zwei Kassenautomaten im Parkhaus Am Langenkanal angegriffen wurden.



Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren bisher unbekannte Täter gegen 02:00 Uhr bei einem Automaten erfolgreich und bei einem Weiteren blieb es beim Versuch. Wie viel Geld die Täter letztlich erbeutet haben, ist noch unbekannt und bleibt zu ermitteln. Der Kriminaldauerdienst war vor Ort und sicherte entsprechende Spuren.



Zeugen, die Dienstag früh gegen 02:00 Uhr Feststellungen in dem Bereich Am Langenkanal hatten, werden gebeten sich bei der Polizei in Stralsund unter 03831 28900, der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



