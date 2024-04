POL-HST: Garagenbrand in Sellin

Sellin (ots) -



Am Dienstagmorgen, dem 02.04.2024 kam es derzeitigen Erkenntnissen zufolge gegen 05:30 Uhr im westlichen Teil Sellins zu einem Brand einer Garage, welche neben einem Einfamilienhaus stand.



Ein 34-jähriger polnischer Nachbar hatte den Brandausbruch bemerkt und die Anwohner, ein 38 Jahre altes deutsches Pärchen, alarmiert und bis zum Eintreffen der Feuerwehr bereits mit einem Gartenschlauch einen weiteren Brandausbruch eingeschränkt und womöglich ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert. Die Freiwilligen Feuerwehren Sellin und Baabe waren im Weiteren mit 25 Kameraden vor Ort und löschten das Feuer.



Im Verlauf des Tages war nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft neben dem Kriminaldauerdienst auch ein Brandursachenermittler im Einsatz. Zur vorläufigen Brandursache kann gegenwärtig ein technischer Defekt an der Stromanlage des Nebengelasses nicht ausgeschlossen werden.



Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Der Pole verletzte sich durch Einatmen von Rauch leicht und wurde vor Ort ambulant durch den Rettungsdienst behandelt.



