POL-NB: Brand bei Entsorger

Trollenhagen (ots) -



Ein Abfallcontainer auf dem Gelände eines Entsorgungsbetriebs in Trollenhagen hat heute Vormittag gebrannt. Das Feuer war in einem etwa 22 Kubikmeter großen Container mit Farbresten ausgebrochen.



Wahrscheinlich trafen die richtig entsorgten Farbreste auf einige Restbestände anderer chemischer Stoffe im Container, so dass es zu einer "Selbstentzündung" kam. Der Schaden beträgt etwa 9.000 Euro.



Es waren mehrere Streifenwagen des Reviers Friedland sowie Beamte des Kriminaldauerdienstes aus Neubrandenburg im Einsatz. Aktuell gibt es keine Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz.



Eine präventive Warnmeldung für die Region wurde durch die Rettungsleitstelle veranlasst.



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell