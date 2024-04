POL-HRO: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rostock und des Polizeipräsidiums Rostock - Anklageerhebung nach mehreren Einbruchsdiebstählen in Tankstellen im Landkreis Rostock im Oktober 2023

Rostock (ots) -



Aufgrund der guten und effizienten Zusammenarbeit zwischen dem Kriminalkommissariat Güstrow und der Staatsanwaltschaft Rostock konnte im März 2024 Anklage beim Amtsgericht Rostock - Schöffengericht - gegen einen 32-jährigen Deutschen wegen des Vorwurfs des gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls in drei Fällen erhoben werden.



Der einschlägig vorbestrafte Angeschuldigte soll Anfang Oktober 2023 im Landkreis Rostock außerhalb der Öffnungszeiten mit seinem Pkw rückwärts in drei Tankstellengebäude gefahren sein, diese dadurch teilweise zerstört und einen Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 50.000,00 Euro verursacht sowie Tabakwaren im Wert von ca. 6.700,00 Euro erlangt haben. Der 32-Jährige konnte aufgrund der schnellen polizeilichen Ermittlungen Mitte Oktober 2023 festgenommen werden. Er befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.



Es gilt die Unschuldsvermutung. Da mit der der Anklageerhebung die Pressehoheit auf das Amtsgericht Rostock übergegangen ist, sind weitere Nachfragen dorthin zu richten.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Staatsanwaltschaft Rostock

- Pressestelle -

Doberaner Straße 116

18057 Rostock

0381 / 4564 - 240





Polizeipräsidium Rostock

- Pressestelle -

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell