POL-LWL: Eigentümer überrascht Quad-Diebe

Ludwigslust (ots) -



Im Ludwigsluster Stadtteil Techentin hat ein Hausbewohner am frühen Mittwochmorgen Diebe auf frischer Tat überrascht, die das Quad des Mannes auf dessen Grundstück stehlen wollten. Als die Diebe das Fahrzeug bereits aus der Garage geschoben hatten, wurde der Eigentümer im angrenzenden Haus durch Geräusche aus dem Schlaf geweckt. Als er sich am Fenster bemerkbar machte und die Unbekannten ansprach, flüchteten diese und ließen das Quad zurück. Die hinzugerufene Polizei nahm unmittelbar die Fahndung nach den Tatverdächtigen auf. Im Ergebnis konnten die Verdächtigen jedoch nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei, die von einer gezielten Tat ausgeht, ermittelt jetzt wegen versuchten Diebstahls im besonders schweren Fall.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell