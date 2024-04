POL-LWL: Werkzeug aus Kleintransporter gestohlen

Bresegard bei Picher (ots) -



In Bresegard bei Picher haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch einen parkenden Kleintransporter aufgebrochen und daraus verschiedene Werkzeuge gestohlen. Unter anderem entwendeten die Einbrecher mehrere Schleifwerkzeuge, zwei Bohrmaschinen sowie eine Kreissäge. Der entstandene Gesamtschaden wird derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet um Hinweise. Vielleicht haben Anwohner in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Umfeld des Tatortes beobachtet. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße "Häuslerreihe" ereignete, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.



