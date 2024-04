POL-GÜ: Diebstahl eines VW T6 in Kühlungsborn

Kühlungsborn (ots) -



Bislang unbekannte Täter haben vermutlich im Zeitraum vom 01.04. bis 02.04.2024 einen VW Multivan von einem Parkplatz in der Herrmannstraße in Kühlungsborn entwendet.



Laut Angaben des 51-jährigen Eigentümers hatte er das entwendete Fahrzeug zuletzt am 01.04.2024 gegen 15:30 Uhr gesehen. Wie sich die Täter zum Fahrzeug Zugang verschaffen konnten ist noch nicht bekannt. Der Stehlschaden wird gemäß einer ersten Einschätzung mit circa 56.000 Euro beziffert.



Durch die Kriminalpolizei Bad Doberan wurde das eingeleitete Ermittlungsverfahren übernommen.



