POL-GÜ: 36-jährige Frau nach Streit mit Armbrust bedroht

Landkreis Rostock/ Reddershof (ots) -



Am Nachmittag des 02.04.2024 befanden sich mehrere Polizeikräfte aufgrund einer vermeintlichen Bedrohung in Reddershof bei Tessin im Landkreis Rostock im Einsatz.



Gegen 15:25 Uhr meldete eine 63-jährige Zeugin über den polizeilichen Notruf, dass ein bewaffneter Mann vor der Wohnanschrift der 36-jährigen Geschädigten patrouillieren würde. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte der Polizei konnten den vermeintlichen Tatverdächtigen sowie dessen 20-jährigen Begleiter vor Ort antreffen und sofort überwältigen. Im Zusammenhang des Einsatzgeschehens wurde niemand verletzt.



Bei den anschließenden Durchsuchungsmaßnahmen der Personen sowie des durch den Tatverdächtigen genutzten Fahrzeuges konnten durch die Polizeikräfte eine Armbrust, vier Armbrustbolzen, mehrere Messer, eine Wurfaxt, eine Schutzweste sowie eine Sturmhaube festgestellt und beschlagnahmt werden.



Nach gegenwärtigem Stand der Ermittlungen seien die Geschädigte sowie ihre beiden Kinder zuvor durch den Tatverdächtigen zunächst verbal attackiert worden. Als sie sich aus diesem Grund auf das Grundstück der Wohnanschrift zurückzogen, soll der 21-Jährige in der Folge mit der gespannten Armbrust vor dem Gelände verweilt und Zielübungen in Richtung der Einfahrt durchgeführt haben. Ob die Schusswaffe zu diesem Zeitpunkt geladen war, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Zur möglichen Motivlage des Tatverdächtigen werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben vorgenommen. Bekannt ist jedoch, dass dem geschilderten Sachverhalt bereits langfristige Streitigkeiten vorausgegangen sein sollen.



Durch die eingesetzten Beamten wurde ein Strafverfahren, u.a. wegen des Verdachts der Bedrohung sowie des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. Alle am Sachverhalt beteiligten Personen sind deutscher Nationalität.



Die fortführenden Ermittlungen obliegen nun der Kriminalpolizei.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Pressestelle

Florian Müller

Telefon: 03843 266 302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell