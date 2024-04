POL-HST: Tatverdächtigen dank Zeugenhinweisen gestellt

Stralsund (ots) -



Am Ostmontagabend, dem 01.04.2024 gegen 21:15 Uhr wurde die Polizei in Stralsund über einen möglichen Einbruchsversuch an einem Fahrradunterstand in der Straße An der Kupfermühle informiert.



Zwei unbekannte Täter versuchten derzeitigen Erkenntnissen zufolge mittels einer Flex in den Unterstand zu gelangen, flüchteten jedoch vor Eintreffen der Beamten. Eine umgehende Absuche im Nahbereich führte zumindest zum Ergreifen eines Tatverdächtigen und durch weitere Zeugen zum Auffinden eines Rucksackes mit Gegenständen, welche dem mutmaßlichen Tatverdächtigen zuzuordnen sind, unter anderem auch das mögliche Tatmittel, eine Flex. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen deutschen 16-Jährigen, der im Weiteren an die Erziehungsberechtigten übergeben wurde.



Strafanzeigen wurden aufgenommen wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls und Sachbeschädigung. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.



