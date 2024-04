POL-HRO: 35-jähriger Motorradfahrer deutlich zu schnell in Rostock unterwegs

Rostock (ots) -



Wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr muss sich ein 35-jähriger Mann nach einer Ausfahrt am Sonnabend nun verantworten.



Am vergangenen Sonnabend, 30.03.2024, führten Beamte der Polizeiinspektion Rostock eine Verkehrsüberwachung in der Hamburger Straße in Rostock durch. Gegen 16:50 Uhr fiel den Beamten ein Motorradfahrer auf, welcher die Hamburger Straße stadtauswärts mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und lediglich auf dem Hinterrad befuhr. Die Beamten folgten dem Zweiradfahrer. Als dieser die Beamten bemerkte, beschleunigte er in der Spitze auf mehr als 150 km/h bei erlaubten 50km/h, überholte in riskanter Art und Weise mehrere Fahrzeuge und überfuhr eine rote Ampel, um sich der Kontrolle zu entziehen. Die Beamten verloren den Motorradfahrer zunächst aus dem Blickfeld.



Aufgrund sofort eingeleiteter Ermittlungen und dem Hinweis einer aufmerksamen Zeugin gelang es den Beamten am Folgetag die Identität des 35-jährigen Deutschen festzustellen. Dem 35-Jährigen wurde der Tatvorwurf gemacht und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt.



Die Kriminalpolizei Rostock hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Katja Weizel

Ulmenstr. 54

18057 Rostock

Telefon: 0381/4916-3041/42

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell