POL-HWI: Fußgängerin nach Unfall schwer verletzt

Kirchdorf/Insel Poel (ots) -



Am 28. März kam es auf einem Supermarktparkplatz in Kirchdorf auf der Insel Poel zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde.



Gegen 12:00 Uhr rangierte der 56-jährige Fahrzeugführer mit seinem VW auf dem Parkplatz, übersah dabei offenbar die hinter ihm befindliche Fußgängerin und stieß mit ihr zusammen. Die 77-Jährige verletzte sich bei dem Unfall schwer und musste durch Rettungskräfte in das Krankenhaus nach Wismar gebracht werden.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattgefunden hat, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



