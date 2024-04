POL-HWI: Ergänzungsmeldung zum Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Nantrow (LK NWM) (ots) -



Eine 94-jährige PKW-Fahrerin, die am Donnerstagnachmittag auf der B105 auf Höhe der Ortschaft Nantrow in einen Verkehrsunfall verwickelt war (siehe dazu: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/5746218 ), ist am Freitag im Krankenhaus verstorben.



Die Frau wollte mit ihrem Skoda am Donnerstag auf die B105 einbiegen, übersah dabei offenbar den ihr entgegenkommenden Mitsubishi und es kam zur Kollision. Durch den Unfall erlitt die Frau schwere Verletzungen. Rettungskräfte befreiten sie zunächst aus dem PKW und brachten sie anschließend in das Krankenhaus nach Wismar. Der 77-jährige Fahrer des Mitsubishi sowie sein 12 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht, die 72-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Alle drei Personen wurden in das Krankenhaus nach Rostock gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 40.000 Euro geschätzt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell