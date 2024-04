POL-LWL: Gartenhaus niedergebrannt

Wittenburg (ots) -



In Wittenburg ist in der Nacht zum Dienstag ein Gartenhaus durch ein Feuer zerstört worden. Dabei ist ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 01 Uhr auf einem Gartengrundstück nahe der Dreilützower Chaussee. Eine Frau bemerkte den Brand und informierte daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte die aus einer Holzkonstruktion bestehende Gartenlaube bereits in voller Ausdehnung. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt zur Brandursache. Brandstiftung wird nach ersten Erkenntnissen nicht ausgeschlossen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell