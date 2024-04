POL-NB: Mehrere Papiercontainerbrände in Binz, Landkreis Vorpommern-Rügen, hielten Feuerwehr und Polizei in Atem - Zeugenaufruf

Sassnitz (ots) -



Am 02.04.2024 in der Zeit von 02:50 Uhr bis 03:30 Uhr wurden der

Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen und der Einsatzleitstelle der

Polizei in Neubrandenburg mehrere Brände im Stadtgebiet des Seebades

Binz gemeldet.

Die Prüfung der Sachlage ergab, dass eine oder mehrere unbekannte

Personen u.a. in der Jasmunder Straße, in der Dünenschraße und der

Wylichstraße mehrere Papiercontainer in Brand gesetzt hatten. Die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wurden alarmiert und mussten zur

Brandbekämpfung ausrücken.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher nicht zur

Ergreifung des oder der Verursacher der Brände.

Zur Schadenshöhe können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht

werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Die Polizei bittet Personen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen

gemacht haben, sich bei der Polizei in Sassnitz unter Tel. Nr.

0383923070 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden und

somit zur Aufklärung dieser Straftaten beizutragen. Hinweise können

auch über die Onlinewache der Polizei M-V gegeben werden.



