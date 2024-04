POL-NB: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund im Landkreis Vorpommern-Rügen

Stralsund (ots) -



Am 01.04.2024 um 14:48 Uhr teilte die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Rügen der Polizei mit, dass es zu einem Kellerbrand in

einem Mehrfamilienhaus in der Lindenallee in Stralsund gekommen sei.

Der Brand konnte zeitnah durch die Kameraden der Feuerwehr Stralsund

gelöscht werden. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Kellerabteile

aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Verletzt wurde

niemand. Die Bewohner des Hauses mussten nicht evakuiert werden. Es

entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro. Die

Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Beamten des

Kriminalpolizei Stralsund übernommen und dauern an. Ein

Brandursachenermittler befand sich bereits vor Ort im Einsatz. Eine

Anzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung wurde

aufgenommen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



