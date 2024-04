POL-NB: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Landesstraße 263 (L263) im Landkreis Vorpommern-Greifswald

Wolgast (ots) -



Am 01.04.2024 gegen 15:25 Uhr kam es auf der L263 auf Höhe der

Ortschaft Pentin zu einem Verkehrsunfall. Aus bisher ungeklärter

Ursache kam ein 45-jähriger deutscher Fahrzeugführer nach rechts von

der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Das Fahrzeug,

ein VW Passat, war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf

etwa 5050,-Euro geschätzt. Die Bergung des Fahrzeuges wurde durch den

Fahrzeugführer in eigenverantwortlich eingeleitet. Er selbst wurde

leichtverletzt von den Rettungskräften ins Uniklinikum Greifswald

verbracht. Die L 263 musste für die Zeit der Unfallaufnahme, Bergung

des Fahrzeuges und Reinigung der Fahrbahn bis 20:45 Uhr voll gesperrt

werden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



