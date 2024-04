POL-HRO: Unfall auf Rostocker Stadtautobahn

Rostock (ots) -



Gegen 08:25 Uhr ereignete sich am Ostermontag, 01.04.2024, auf der

Rostocker Stadtautobahn ein Alleinunfall welcher zu einer

kurzzeitigen Vollsperrung der Fahrbahn in Richtung Warnemünde führte.

Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 60-jährige Fahrer eines Opels die

Stadtautobahn in Richtung Warnemünde.

Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam der 60-Jährige mit

seinem Opel auf Höhe der Abfahrt nach Lütten Klein von der Fahrbahn

ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen.

Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges musste die Fahrbahn in

Richtung Warnemünde bis ca. 09:20 Uhr voll gesperrt und konnte gegen

10:50 Uhr wieder komplett freigegeben werden.

Überprüfungen der Fahrtüchtigkeit des Fahrers ergaben keine

Auffälligkeiten.

Dieser blieb bei dem Unfall unverletzt.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 25.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



