POL-HRO: Geldautomat aus Tankstelle entwendet

Grabow (ots) -



Am 01.04.2024 erhielt die Polizei gegen 04:16 Uhr Kenntnis von einem

Einbruchsalarm in eine Tankstelle in der Lenzener Chaussee in Grabow.

Eine erste Funkwagenbesatzung des Ludwigsluster Polizeihauptrevieres

stellte kurz nach deren Eintreffen fest, dass durch unbekannte Täter

augenscheinlich der komplette Geldautomat aus dem Verkaufsraum der

Tankstelle gewaltsam herausgerissen und mitgenommen wurde.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkwagen blieb

bislang erfolglos.

Nach ersten Erkenntnissen waren mehrere Täter und mindestens zwei

Fahrzeuge an der Tatausführung beteiligt.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten am Tatort Spuren.

Die Schadenshöhe kann bislang nicht näher eingegrenzt werden.



Hinweise zu den möglichen Tätern, der Tat und den Fahrzeugen nehmen

die Polizei in Ludwigslust unter der TelNr.: 03874-4110 oder jede

andere Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen

kann zudem auch die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell