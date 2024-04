POL-HRO: Polizei stellt Sprayer nach Zeugenhinweis am Ostermontag

Lüdersdorf - Landkreis Nordwestmecklenburg (ots) -



In den Morgenstunden des 01.04.2024 beobachteten zwei aufmerksame

Zeugen gegen 01:00 Uhr, wie in der Ortslage Lüdersdorf mehrere

Personen an einem Stromkasten Graffiti und Aufkleber anbrachten.

Durch einen sofort abgesetzten Notruf, der guten Zuarbeit der

Hinweisgeber sowie aufgrund des schnellen Handelns der Polizeibeamten

aus dem zuständigen Polizeirevier Grevesmühlen, konnten im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen die flüchtenden Delinquenten im angrenzenden Ort

Selmsdorf gestellt und kontrolliert werden. In unmittelbarer Umgebung

des dortigen Sportplatzes wurden die fünf deutschen Männer im Alter

von 19 bis 25 Jahren festgestellt. Die Beamten konnten bei den

Tatverdächtigen diverse Sprühdosen und Aufkleber mit der Aufschrift

"Hansazone Dassow" auffinden. Die Beschädigungen an dem Stromkasten

sowie die an den Laternen und Straßenschildern in Lüdersdorf und

Selmsdorf angebrachten Aufkleber stimmen mit den bei den Personen

festgestellten Utensilien überein.

Der entstandene Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Die jungen

Männer, welche aus der Region stammen, wurden nach erfolgter

Spurensicherung aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Das

Kriminalkommissariat Wismar übernimmt die weiteren Ermittlungen.



Sebastian Haacker

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Dörte Lembke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell