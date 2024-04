POL-NB: Polizei sucht vermissten Mann aus Poseritz

PHR Bergen (ots) -



Seit 31.03.2024,09:30 Uhr wird ein 63- jähriger Mann vermisst.

Für weitere Informationen nutzen Sie bitte den folgenden Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://t1p.de/md9s9



Wer Angaben zum Verbleib des Vermissten machen kann, wendet sich bitte an die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter Telefon 03838-8100, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



