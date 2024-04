Polizei sucht vermissten Mann aus 18574 Poseritz

Details anzeigen VM Person aus Poseritz VM Person aus Poseritz

Am 31.03.2024 um 18:11 Uhr wurde der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg gemeldet, dass der 63- jährige Bewohner des Betreuten Wohnen in 18574 Poseritz vermisst wird. Letztmalig wurde Herr Siegmar Jonas gegen 09:30 Uhr in Poseritz an seiner Wohnanschrift gesehen. Nach Aussagen von Zeugen soll der Mann mit einem schwarzen Motorroller mit unbekanntem Versicherungskennzeichen in unbekannte Richtung weggefahren sein. Der Vermisste ist deutscher Staatsbürger, ist ca. 182 cm groß, ist von kräftiger Statur und hat eine Glatze. Welche Bekleidung der 63-Jährige trägt ist auch unbekannt. Er trägt einen schwarzen Motorradhelm. Herr Jonas benötigt dringend seine Medikamente. Bisher gibt es keine Hinweise zu einem möglichen Aufenthalt.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Wer Angaben zum Verbleib des Vermissten machen kann, wendet sich bitte an die Polizei. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeihauptrevier Bergen unter Telefon 03838-8100, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg